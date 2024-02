Ballerina, Ian McShane: "L'uscita rinviata per proteggere il franchise"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'interprete di John Wick non ha girato intorno al vero motivo per cui l'dello spinoffè stataal 2025. La notizia dello slittamento dell'dial 2025 ha turbato i fan deldi John Wick, che pregustavano l'arrivo di uno spinoff al femminile interpretato dalla sensuale Ana De Armas. A far chiarezza sui motivi della scelta distributiva è stato l'attore Ian, interprete di Winston, storico concierge del Continental Hotel, il quale non ha troppi peli sulla lingua.ha infatti specificato che la scelta del ritardo nell'diserve peril. La lavorazione del film non prevede infatti reshoots ...

Keanu Reeves’ next John Wick movie new release date announced after delay: Ballerina follows Rooney, a ballerina seeking revenge by hunting the murderers of her family. During the movie, she will be under the protection of Ian McShane’s Winston and Lance Reddick’s Charon. express.co.uk

Ballerina rinviato perché qualitativamente non all’altezza di Jonn Wick, necessarie nuove riprese: Con una schiettezza davvero non abituale per il mondo dello spettacolo, Ian McShane, che in Ballerina riprenderà i panni di Winston, ha pero spiegato ospite del The One Show che il lungometraggio non ... badtaste

Ballerina rinviato perché era brutto: l'onestà della star di John Wick Ian McShane: Curiosamente, a rivelarli è stato nientemeno che Ian McShane, una delle star principali del franchise di John Wick, interprete di Winston fin dal primo episodio della saga con Keanu Reeves: McShane, ... cinema.everyeye