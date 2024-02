Bagno chimico | la soluzione dove un wc tradizionale non c è

Bagni chimici: caratteristiche, utilizzo, manutenzione - INFOBUILD

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) - Milano, 23 febbraio 2024. In situazioni e contesti quali eventi all'aperto, concerti, stabilimenti balneari, campeggi, mercati ma anche cantieri edili, zone di interesse turistico, etc. è inevitabile prevedere un grande afflusso di persone che, prima o poi, avranno bisogno di utilizzare unun wcnon c'è, è necessario ricorrere all'installazione di bagni chimici, soluzioni sanitarie, funzionali e igieniche per un uso limitato nel tempo pensati proprio per contesti di questo tipo. In pochi ci pensano ma i bagni chimici sono soluzioni indispensabili in certe situazioniunvero e proprio non c'è, perciò devono avere determinate caratteristiche. Non essendo collegate a un sistema fognario, queste toilette sfruttano degli agenti chimici che mettono in atto ...