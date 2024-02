Bagno chimico: la soluzione dove un wc tradizionale non c è

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 febbraio 2024. In situazioni e contesti quali eventi all'aperto, concerti, stabilimenti balneari, campeggi, mercati ma anche cantieri edili, zone di interesse turistico, etc. è inevitabile prevedere un grande afflusso di persone che, prima o poi, avranno bisogno di utilizzare unun wcnon c'è, è necessario ricorrere all'installazione di bagni

