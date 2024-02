Bacio tra Alessio e un’altra persona al Grande Fratello? “Stanotte | sotto le coperte” | l’indiscrezione

Alessio e Claudia: il bacio - Uomini e donne Clip | Witty TV

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Falsone avrebbe baciato una concorrente delnella notte (le)? ' Non ti so dire se ne parleranno, per adesso nessuno sa nulla, acqua in bocca' , scrive un insider a Deianira.trae un' altraal? Poi altri dettagli: “Ragazzi quando abbiamo dei gossip siamo i primi a darli per voi e per il piacere di spettegolare”, riporta la gossipara. Poi aggiunge: Come questo di, che pare abbia baciato unala notte scorsale, forse non si saprà mai chi è perché non possiamo dire altro ma cercate di capire che noi dobbiamo anche rispettare persone che ci dicono le ...