Baci tra alunni e liti tra tutti i prof: "Lui ha pianto" - anticipazioni di Amici

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non soltanto un eliminato e treche hanno avuto la maglia del serale, nelle ultime registrazioni didi Maria ci sono stati anchetra allievi,gate tra iessori e le lacrime di un ballerino (andando avanti nella lettura troverete spoiler). Due dei cantanti che hanno ottenuto le maglie del serale hannoato le loro fidanzate e quando è arrivato il momento del ballo è scoppiato il putiferio.essori di ballo hannogato dopo l’esibizione di Nicholas, Alessandra Celentano è sbottata con Raimondo Todaro dicendogli di consegnare la maglia del serale al ragazzo: “La Celentano ha detto di dargliela, tanto prima o poi lo farà e quindi è bene che lo faccia subito evitando di portare avanti la cosa. – ha ...

