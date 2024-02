Baby Bandito | la storia vera di Kevin Sepulveda che ha ispirato la serie Netflix

Chi è Kevin Olguin Sepulveda, la vera storia di "Baby Bandito" che ha ispirato la serie Netflix

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le vicende narrate nella, sono ispirate alladiJorge Terko Olguin, nato nel 1992 in Cile, che è stato uno dei membri del commando armato che il 12 agosto del 2014, a Santiago del Cile, assaltò un furgone portavalori della ditta Brinks, appropriandosi di una cifra pari a 10 milioni di dollari, il più grande bottino dellacriminale del Cile. I giovani banditi, nove in tutto, svaligiarono il camion in poco più di tre minuti, approfittando del fatto che, per legge, alle guardie portavalori non era concesso l’uso di armi in servizio. Mentre la gran parte dei suoi complici fu arrestata dopo un breve volgere di tempo, grazie alle meticolose indagini,riuscì a fuggire e a fare ...