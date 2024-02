Azienda sversa liquami nel fiume a Manciano. Intervengono i carabinieri forestali

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Grosseto, 23 febbraio 2024 – Acqua nera in due corsi d’acqua a. I controlli deihanno scoperto che un’zootecnica poco distante, aveva un deposito di letame che perdeva residui sul terreno. I liquidi venivano poi trasportati dall’acqua piovana lungo il pendio immettendosi direttamente a valle nel torrente. I titolari dell’sono stati sanzionati per il danno ambientale causato e ripristinare lo stato dei luoghi. Ihanno preso contatti anche con la Asl, per effettuare controlli sul benessere e sugli aspetti sanitari in favore degli animali gestiti dall'zootecnica, per i quali i veterinari hanno proceduto con apposite prescrizioni e sanzioni.