Avellino | aperta un’inchiesta sulla morte di Domenico Fatigati alla Stellantis

Morto sul lavoro, aperta inchiesta: Il dramma di Domenico, lascia moglie e figli

(Di venerdì 23 febbraio 2024)una inchiestadi, l’operaio morto nello stabilimentoschiacciato da un macchinario La Procura diha aperto un fascicolo per indagaredi, l’operaio di, morto ieri, 22 febbraio, nello stabilimento di Pratola Serra, in provincia di. Il 52enne era un tecnico manutentore, originario di Acerra, e lavorava per una ditta esterna con sede legale a Foggia. Secondo quanto emerso fino ad ora, il tecnico si era recato al macchinario per verificarne il funzionamento, durante un intervento di manutenzione. Da accertare, dunque, le cause che hanno ...