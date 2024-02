Avanti Roma e Milan | l’Italia porta sette squadre agli ottavi in Europa E il ranking continua a sorridere

Roma-Milan: Pioli più avanti, ma torna Mou e c’è l’effetto Lukaku (in panchina)

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Altra settimana da incorniciare per il calcio italiano in. Dopo il pareggio in Champions del Napoli contro il Barcellona, sono infatti arrivati due preziosi passaggi del turno inLeague – da parte di– che rendonol’unico paese con tutte eleancora in corsa. Nessuno così bene finora e questa è una notizia molto imnte in ottica, che vedesaldamente al comando e – numeri alla mano – con maggiori probabilità di consolidare la vetta. Il nostro calcio alimenta così le speranze di qualificare il prossimo anno una quinta squadra in Champions League e, in generale, un’ottava squadra alle competizioni europee. Ovviamente la strada è ancora lunga e le ...