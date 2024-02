Autostrade italiane più green, dalla BEI oltre un miliardo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Al via il piano di modernizzazione della rete gestita da ASPI La rete digestite da ASPI che conta complessivamente circa tremila chilometri è oggetto di un piano di modernizzazione, in ottica di maggiore sicurezza e resilienza anche nei confronti di eventi climatici estremi sempre più probabili nel prossimo futuro. A tale proposito,

