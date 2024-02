Autostrada A1 | chiusura notturna della stazione di Firenze-Impruneta

Autostrada A26, giovedì 29 febbraio chiusura notturna del casello Casale Monferrato Nord

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie L'articolo proviene daPost.

Per manutenzione delle gallerie L'articolo Autostrada A1: chiusura notturna del casello di Firenze-Impruneta proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Per lavori di riqualifica della segnaletica verticale L'articolo Autostrada A1: chiusura notturna del casello di Calenzano-Sesto Fiorentino proviene da ... (firenzepost)

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Sulla A14 Bologna- Taranto , per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di ... (noinotizie)

Lavori sull'autostrada A14: chiuso per una notte il tratto forlivese: Sul tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. In particolare dalle 22 di lunedì 26 alle 6 di ... forlitoday

A1, chiusure notturne per la stazione di Fabro e l'area di servizio Fabro Est: Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza sull'Autostrada del Sole dalle 22 di lunedì 26 all'1 di ... orvietonews

Maltempo oggi diretta. La neve paralizza il Brennero, code chilometriche. Allarme vento forte al Centro-Sud: A causa dei disagi alla circolazione autostradale prodottisi in Austria per la nevicata ... Ricompare anche la neve, come al Brennero chiuso al traffico da metà mattinata. Fortissimi disagi alla ... leggo