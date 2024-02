Autonomia, Piero De Luca: "Serve una mobilitazione popolare"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ribadiamo l’impegno che dobbiamo mettere in campo, non solo in Parlamento ma anche nella società, per imporci ad una riforma didifferenziata che la destra sta portando avanti e che avrebbe un impatto devastante sull’unità nazionale e sulla possibilità di poter vivere nel Mezzogiorno nei prossimi anni perché aumenterà le distanze nei servizi essenziali alle persone. Per questo continueremo a batterci con forza, sia in Parlamento ma anche con una grande: non possiamo consentire di spaccare l’Italia. Dobbiamo ridurre le distanze, ricucire il Paese, investendo nel Mezzogiorno, invece di allontanarlo dal resto del Paese”. A dirlo il deputatoDe, questa mattina, a margine della presentazione, a Palazzo di Città a Salerno, dell’Accademia ...