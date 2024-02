Auto | l’elettrica arranca | gli italiani preferiscono ancora il gasolio e non sono fedeli alla marca

L'auto usata riconquista bresciani e lombardi, ma l'elettrico arranca

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 –prova dei fatti i cittadini europei la pensano, in fatto dimobili, in maniera molto diversa dCommissione europea. Infatti, nonostante l’Unione europea insegua l’obiettivo zero emissioni di gas serra al 2050 e abbia fissato al 2035 la fine della produzione dei motori tradizionali a combustione interna (benzina o diesel che siano), i motori termicifortemente desiderati. smogInfatti, tra il 2022 e il 2023, la preferenza degliper i veicoli a benzina eè salita dal 19% al 30%, una crescita non da poco ma pur sempre sotto la media europea (43%), con Austria e Polonia che guidano la pattuglia di coloro che non vogliono abbandonare i combustibili fossili (52%). E quel che ...