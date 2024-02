Autisti TUA Esasperati | Risse e Minacce a Bordo | Chiediamo Misure Concrete

Austisti dei bus TUA esasperati, "ormai schiviamo risse e calmiamo i passeggeri"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Chieti - Nuovi episodi di violenza hanno scosso la tratta Pescara-Chieti gestita dai bus TUA, con giovani protagonisti diche mettono in pericolo passeggeri e. Patrizio Gobeo della Filt Cgil denuncia una situazione sempre più critica, con schiamazzi, spintoni e graviche si ripetono con preoccupante frequenza. Gli ultimi due episodi, avvenuti il 15 e il 18, hanno visto uno stesso gruppo seminare il terrore a, brandendo coltelli, spruzzando spray urticante e costringendo altri passeggeri alla fuga. Gobeo sottolinea che il problema non si limita a queste due occasioni, ma è diffuso in tutta la regione, con segnalazioni quotidiane di violenza su diverse tratte. La Filt Cgil sta chiedendoper affrontare questa ...

Sanremo, 17enne muore investito da un camion: fermato l'autista: