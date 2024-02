Autismo | nuovi studi per la diagnosi con l’intelligenza artificiale

Disturbo dello spettro autistico: da uno studio internazionale su bambini la scoperta di un batterio che può mitigare i ...

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Glicondotti dalle università di San Paolo e Louisville evidenziano che ladell’ha un potenziale trasformativo grazie al, la tecnologia rivoluziona la medicina L’rappresenta una sfida significativa per la comunità medica e per le famiglie coinvolte. Una delle principali difficoltà è laprecoce, ma nuove ricerche provenienti dall’Università di San Paolo in Brasile e dall’Università di Louisville negli Stati Uniti indicano che(IA) potrebbe offrire soluzioni innovative a questo problema. Attualmente, laprecoce dell’è complessa e richiede competenze specializzate. Tuttavia, la difficoltà nel ...