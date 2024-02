Atti vandalici e microcriminalità : "Il fenomeno è diventato cronico. E va affrontato a livello di Unione"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Sono molto soddisfatto dell’esito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, nel quale ho avuto modo di rappresentare al prefetto le difficoltà del territorio sia per i ripetutiche per i numerosi furti avvenuti nelle zone periferiche del territorio". Lo ha affermato il sindaco Paolo Masetti a proposito del confronto di due giorni fa, per fare il punto sulla "questione" che sta facendo particolarmente discutere, in paese. E che è tornata d’attualità a seguito dell’ultimo episodio risalente a qualche domenica fa, quando ignoti hanno dato fuoco ad un fondo commerciale sfitto di via Rovai. L’entrata in azione dei vigili del fuoco ha evitato che quello che si prefigura come l’ultimo atto vandalico di una certa rilevanza in ordine cronologico potesse finire peggio: se non altro nessuno è ...