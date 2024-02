Atti persecutori nei confronti della ex, divieto di avvicinamento per un 44enne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 22 febbraio, a Cava de’ Tirreni (SA), i Carabinierilocale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativamisura cautelare del “dialla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore neidi undel luogo per “” neidell’ex compagna. Le indagini seguite alla denunciavittima hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire gli eventi, ed in particolare che da gennaio l’uomo non accettando la conclusionerelazione sentimentale avrebbe cominciato a minacciare e seguire ovunque la donna, ...

