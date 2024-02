Attentato alla linea di alta Velocità Firenze-Bologna: un arresto, contestata la finalità di terrorismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Svolta nelle indagini per l’dell’dell’8 agosto scorso. Infatti, è stata eseguita dDigos diun'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari - con applicazione di braccialetto elettronico - nei confronti di una persona accusato di dell’sicurezza dell'sulla tratta, danneggiando un quadro elettrico, un piezometro e il relativo modem per la trasmissione dati, che servono per il monitoraggio dell'infrastruttura ferroviaria, causando l'interruzione della. Contestato anche l'ipotesi di rimozione dolosa di cautele contro ...