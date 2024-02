Attacco a Mumbai, due ore di tensione

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Italia 1 ore 21.20 Con Dev Patel, Armie Hammer e Jason Isaacs.Regia di Anthony Maras. Produzione Australia 2018. Durata: 2 ore LA TRAMA E' la rievocazione (romanzata) degli attentati terroristici adel novembre 2008. Un grosso contingente sbarcò sulla spiaggia della città indiana e poi s'inoltrò per le vie uccidendo tutti quelli che apparivano occidentali. Il grosso della vicenda è concentrato sul Taj Mahal Hotel e l'eroe della vicenda è un cameriere indù che rischia la pelle per salvare quella dei clienti inglesi e americani. DA VEDERE PERCHE' Perchè lanon molla mai per due ore, dal momento in cui la flottiglia di feroci assassini mette i piedi sul bagnasciuga di. Azzeccato è il personaggio del protagonista di turno, il cameriere ...

Stasera in tv, film e programmi di venerdì 23 febbraio: Ciao Darwin e The Voice Senior: I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Propaganda Live su La7, Quarto grado su Rete 4 ... corriere

Calciomercato Milan, idee chiare per il futuro: l’attacco del prossimo anno dipende da lui!: Il tema attacco per il calciomercato Milan è ricorrente. Ogni giorno si susseguono le voci sugli obiettivi del club per la prossima stagione, Joshua Zirkzee su tutti. Intanto Calciomercato.com fa il p ... onefootball