ATP Rio de Janeiro | Bolelli Vavassori super convincenti e in semifinale sul rosso brasiliano

ATP Rio: Baez ferma la corsa di Diaz Acosta, Norrie supera facilmente Barrios Vera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Prosegue il cammino di Andreae di Simonenel torneo di doppio a Rio de. Sulla terra rossa brasiliana, la coppia tricolore ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-3 il duo formato dallo spagnolo Roberto Carballes Baena e dal serbo Dusan Lajovic in 1 ora e 9 minuti di partita. Un match in cuihanno dominato, avendo un passaggio a vuoto a metà del secondo set, ma riprendendosi immediatamente e chiudendo con relativa facilità. Pass per lae sul cammino dei nostri portacolori ci saranno il colombiano Barrientos e ilMatos, a segno contro i due tedeschi Krawietz/Puetz (n.4 del seeding). Nel primo setsono loro i primi a dover annullare due palle break nel ...