Atp Rio de Janeiro 2024 | Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

ATP Rio de Janeiro, Bolelli/Vavassori super convincenti e in semifinale sul rosso brasiliano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Rio deSimonee Andreasuperano 6-2 6-3 lo spagnolo Roberto Carballes Baena e il serbo Dusan Lajovic, e volano in. La coppia azzurra raggiunge così la terzasu tre tornei giocati quest’anno ed è ora al secondo posto nella Race per le Atp Finals di Torino con 1.630 punti. Sulla terra brasiliano ritroveranno inil colombiano Nicolas Barrientos e il brasiliano Rafael Matos che hanno già battuto in due set ina Buenos Aires. SportFace.