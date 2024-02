Alcaraz sull'infortunio a Rio de Janeiro: "Sono caduto male, è stato brutto. Ho sentito subito dolore" - Tennis video

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Èunaa Rio de Janeiro. Nell’ATP 500 brasiliano,si è spinto fino ai quarti di finale battendo con un doppio 6-4 Cristian Garin. Classe 2006 proprio di Rio, ha vinto il suo primo match a livello ATP proprio ieri contro Arthur Fils e oggi ha saputo ripetersi, mandando in delirio il pubblico brasiliano. Con questo risultatodiventa il giocatore più giovane dal 2014 a raggiungere un quarto di finale a livello ATP (si trattava di Zverev ad Amburgo), il primo brasiliano più giovane, anche più del grande Guga Kuerten. Già alle Finals negli allenamenti contro Jannik Sinner aveva mostrato il suo potenziale e questa ne è la conferma. Affronterà Mariano Navone nella prossima notte: l’argentino è in grande spolvero e ha eliminato con un netto 6-1 6-2 Yannick Hanfmann. Brasiliani ...

AGI - Il tennista numero due del mondo Carlos Alcaraz si è ritira to dalla partita di esordio all'Atp Rio Open dopo essersi infortunato alla caviglia al secondo ... (agi)

ATP Rio 2024: Joao Fonseca, è nata una stella. Avanti Norrie: È nata una stella a Rio de Janeiro. Nell’ATP 500 brasiliano, Joao Fonseca si è spinto fino ai quarti di finale battendo con un doppio 6-4 Cristian Garin. Classe 2006 proprio di Rio, ha vinto il suo pr ... oasport

Fonseca, il "Sinner" brasiliano sogna in grande a Rio: In Brasile, ha raccontato al quotidiano spagnolo Marca, lo chiamano 'il piccolo Sinner'. Si è anche allenato con l'altoatesino alle Nitto ATP ... sport.tiscali

ATP 500 Rio, Vavassori e Bolelli in semifinale: Non si fermano più Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che a Rio de Janeiro conquistano la seconda semifinale in altrettante settimane. Sconfitti Roberto Carballes Baena e Laslo Djere con il punteggio ... tennisitaliano