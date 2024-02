Atp Doha 2024 | non si arresta la corsa di Mensik | batte anche Monfils e sfida Khachanov in finale

ATP Doha 2024, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego volano in finale nel tabellone di doppio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non sila settimana da favola di Jakub, che dopo un’altra maratona vincente eliminaGaele vola innell’ATP 250 di. Il giovane 18enne ceco – che nei turni precedenti aveva eliminato Davidovich Fokina, Murray e Rublev – dopo circa 2 ore di gioco sconfigge un altro veterano del circuito come il classe ’87 francese con il punteggio di 6-4 1-6 6-3. Sembrava sul punto di pagare dazio a livello fisico nella partedel match il nativo di Prostejov, ma sul 4-3 è riuscito a ottenere il brak decisivo che gli ha poi permesso di chiudere il match nel game successivo. E mentre a Rio de Janeiro continua a splendere il brasiliano Fonseca, in Qatar il ceco risponde e si prende la sua primaATP e con essa la ...