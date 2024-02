Atp Doha 2024 | Musetti e Sonego in finale nel torneo di doppio

ATP Doha 2024, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego volano in finale nel tabellone di doppio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Jasmine Paolini non sarà l’unica tennista italiana a disputare unaquesta settimana. Lorenzoe Lorenzosono infatti approdati all’atto conclusivo deldidell’Atp 250 di. I due azzurri, sconfitti in maniera piuttosto netta al debutto in singolare, si sono riscattati in coppia, spingendosi fino in. Dopo aver beneficiato del forfait di Davidovich/Ruusuvuori, hanno superato con il punteggio di 6-2 6-7 10-7 il duo formato dal tedesco Mies e dall’australiano Smith. In, i due ‘Lorenzo’ affronteranno i primi favoriti del seeding, ovvero Jamie Murray e Michael Venus. SportFace.

