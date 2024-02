ATP Doha 2024, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego volano in finale nel tabellone di doppio

(Di venerdì 23 febbraio 2024)inneldidel torneo ATP 250 di, in Qatar: la coppia italiana supera il duo composto dal tedesco Andreas Mies e dall’australiano John-Patrick Smith per 6-2 6-7 (4) 10-7 in un’ora e 54 minuti di gioco. Nell’ultimo atto sfida alla coppia numero 1 del seeding, formata dal britannico Jamie Murray e dal neozelandese Michael Venus. Nel primo set tutti i tennisti in campo tengono il primo turno in battuta. L’equilibrio però si spezza a partire dal quinto game:tolgono la battuta ad entrambi gli avversari, sempre al punto decisivo, mentre i due azzurri tengono ognuno il proprio turno al ...

