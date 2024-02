Atletica, Simonelli e Tecuceanu da record italiano! Cavalli firma il tris a Madrid. Charlton e Diaz da copertina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Aè andata in scena l’ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Nella capitale spagnola erano presenti ben undici italiani e le gioie non sono mancate:italiani con annessa vittoria di serata per Catalin(800 metri, addirittura primato mondiale stagionale) e Lorenzo(60 metri), successo di forza per Ludovicasui 1500 metri (terza azzurra di sempre), personale di Eloisa Coiro con secondo posto sugli 800 metri, mentre non si sono espressi su misure roboanti i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir. RISULTATI WORLD INDOOR TOUR A60 OSTACOLI (MASCHILE) – Lorenzonon conosce più limiti e ritocca di due centesimi il proprio ...