Atletica, Samuele Ceccarelli in ombra totale: il Campione d'Europa non svolta, gran fatica sui 60 metri

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è senza dubbio e in maniera acclarata l’di se stesso. Meno di un anno fa si laureavadei 60con una prova di forza davanti a Marcell Jacobs, correndo un sontuoso 6.47. In questa stagione non riesce a decollare e ormai sembra difficile che possa ricoprire un ruolo da protagonista, o quantomeno da outsider, ai Mondiali Indoor che andranno in scena a Glasgow (Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Il toscano non ha incantato a Berlino, sede di una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante dileggera): dopo il 6.65 in batteria (eguagliando il suo stagionale), in finale si è espresso in un alto 6.69 e ha chiuso in quinta posizione. Partenza decisamente ...