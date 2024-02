Atletica oggi, World Indoor Tour Madrid 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Questa sera ava in scena l’ultimo atto deldileggera, in una sorta di prova generale in vista dei Campionati Mondiali in sala di Glasgow che si terranno dal 1° al 3 marzo. La capitale spagnola si appresta dunque ad accogliere molti protagonisti dell’globale per le Finali del massimo circuito internazionale itinerante al coperto. Tanta Italia presente stasera al “Centro Deportivo Municipal Gallur”, tra cui alcune delle possibili carte da medaglia azzurre nell’imminente rassegna iridatacome Zane Weir e Leonardo Fabbri nel getto del peso e Leonardo Simonelli nei 60 ostacoli. Attesi aanche Catalin Tecuceanu, Elena Bellò ed Eloisa Coiro negli 800, Hassane Fofana nei 60 hs ed ...