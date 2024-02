Atletica oggi | World Indoor Tour Berlino 2024 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Atletica oggi, World Indoor Tour Madrid 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

(Di venerdì 23 febbraio 2024)venerdì 23 febbraio (a partire dalle ore 17.45) va in scena una tappa del(livello silver). Il secondo circuito internazionale itinerante dileggera sbarca a, a una settimana dai Mondiali. Si tratta di uno degli ultimi appuntamenti prima della rassegna iridata a Glasgow e tanti atleti hanno scelto la capitale della Germania per una rifinitura in vista dell’evento più importante della stagione al coperto. L’Italia calerà tre assi di primissimo rango. Zaynab Dosso cercherà un nuovo squillo sui 60 metri: dopo aver siglato il record italiano a Torun (7.02, terza prestazione mondiale stagionale) ed essersi imposta agli Assoluti in 7.06, l’emiliana proverà a stupire nuovamente a magari cercherà di sfondare il muro dei sette ...

Questa sera a Madrid va in scena l’ultimo atto del World Indoor Tour 2024 di Atletica leggera, in una sorta di prova generale in vista dei Campionati Mondiali ... (oasport)

Atletica oggi, World Indoor Tour Madrid 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara: Questa sera a Madrid va in scena l’ultimo atto del World Indoor Tour 2024 di atletica leggera, in una sorta di prova generale in vista dei Campionati Mondiali in sala di Glasgow che si terranno dal 1° ... oasport

Atletica: le gare indoor ad Ancona. Brini e Conti sul podio agli italiani. Ricciardi si difende nei 3.000: L’Atletica Imola Sacmi Avis è nona nella classifica delle società. A Modena per l’Atletica Lugo, Beatrice Palmonari vince la gara dei 5mila metri tra le allieve. All’esordio la marciatrice imolese ... ilrestodelcarlino

Atletica leggera. Libertas in luce con la 4x2 giri agli Assoluti indoor: è quinta: Grande soddisfazione per la Libertas Atletica Forlì che, ai Campionati Assoluti Indoor di Ancona ottiene un fantastico 5º posto nella staffetta 4x2 giri uomini, ovvero la 4x400; competizione che, nel ... ilrestodelcarlino