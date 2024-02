Atletica, Ludovica Cavalli vince di forza i 1500 a Madrid! Battute le etiopi, terza italiana di sempre

Atletica oggi, World Indoor Tour Madrid 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara: Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nei 3000. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima tappa Gold stagionale del World Indoor Tour ... oasport

Madrid World Indoor, 10 Azzurri in gara in Spagna. Oggi live su Sky: Anche nel 2024 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour – Gold è in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue sette tappe. I grandi c ... sport.sky

Atletica, i convocati toscani per i Mondiali Indoor a Glasgow: Sono 21 gli atleti e le atlete convocati dal direttore tecnico della nazionale italiana di atletica, Antonio La Torre ... metri), Eloisa Coiro (800 metri), Giulia Aprile (1500 metri), Ludovica Cavalli ... intoscana