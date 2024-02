Atletica Indoor, Tecuceanu fa il miglior risultato dell'anno negli 800 metri

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Madrid, 23 febbraio 2024 – Arriva un altro record di stagione per l’leggera azzurra. Lo ha ottenuto e al Meeting di Madrid, in svolgimento in serata, Catalin(Fiamme Oro). L’Azzurro trionfa800con 1:45.00 e lo fa nella tappa finale del principale circuito mondiale. La storia la scrive sgretolando, dopo 31 anni, il primato italiano di Giuseppe D’Urso che resisteva dal 1993 (1:45.44). È una prestazione clamorosa che sigla ilal mondo, a una settimana dai Mondialidi Glasgow, undicesimo tempo europeo di sempre, con un progresso sul primato personale di quasi un secondo rispetto all’1:45.99 dello scorso anno. Come riporta la nota di fidal.it ‘Con questo record, è totalmente riscritta la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 Weir si interpone tra Walsh e Fabbri in classifica. L’azzurro di origini sudafricane sale in seconda posizione ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21 Presentata la finale dei 60 ostacoli al femminile. Queste le atlete al via: 1 BESANA Veronica ITA 15 SEP 2002 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 Risponde a tono Kalin! Anche per lei c’è il 6.75, misura identica a Iapichino . 20.50 sale di colpi Larissa ... (oasport)

LIVE Tecuceanu record italiano dopo 31 anni: Quattordici azzurri in gara stasera tra i meeting di Madrid e Berlino, 11 dei quali sono convocati per i Mondiali indoor della prossima settimana a Glasgow (1-3 marzo). Madrid è in diretta tv su Sky ... fidal

Atletica oggi, World Indoor Tour Madrid 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara: Questa sera a Madrid va in scena l’ultimo atto del World Indoor Tour 2024 di atletica leggera, in una sorta di prova generale in vista dei Campionati Mondiali in sala di Glasgow che si terranno dal 1° ... oasport

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del World Indoor Tour di Berlino 2024 di atletica leggera, meeting tedesco nel quale saranno impegna ... oasport