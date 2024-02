Atletica, Iliass Aouani prova a riprendersi il record italiano: Maratona di Osaka per battere Crippa

(Di venerdì 23 febbraio 2024)proverà aildi, che gli è stato sfilato domenica mattina a Siviglia da Yeman. Il trentino ha timbrato un valido 2h06:06 e il milanese proverà a controalladi, che andrà in scena nella notte italiana tra sabato e domenica lungo le strade della metropoli giapponese. Il portacolori delle Fiamme Azzurre, primatista nazionale fino a cinque giorni fa con il crono di 2h07:16 timbrato a Barcellona nel 2013, cercherà un risultato di lusso in terra nipponica, utile anche per meritarsi uno dei tre posti a disposizione per le Olimpiadi di Parigi 2024. a sfida interna per meritarsi la convocazione ai Giochi riguarda Yeman Croppa, ...