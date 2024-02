Atletica | funerali di Stato in Kenya per Kiptum | presente anche Coe

Atletica: funerali di stato per Kiptum in Kenya, presente Coe

(Di venerdì 23 febbraio 2024)diinper Kelvin, detentore del record mondiale della maratona, morto in un incidente d’auto un paio di giorni fa nel paese africano. A rendergli omaggioil presidente keniano William Ruto ed il presidente della Federazione internazionale diSebastian Coe. La cerimonia si svolge nella Rift Valley doveè nato e cresciuto. Il maratoneta ha trovato la morte nella notte tra domenica 11 febbraio e lunedì 12 dopo un’uscita di strada nella località di Kaptagat, non lontano dal suo luogo di residenza e di allenamento.il suo allenatore, il 36enne ruandese Gervais Hakizimana, è morto sul colpo. Considerato l’astro nascente dell’keniota e mondiale,aveva ...

