Atletica | Fabbri e Weir non infiammano Madrid Campbell e Walsh sfondano i 22 metri

Atletica, Fabbri e Weir non infiammano Madrid. Campell e Walsh sfondano i 22 metri

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Leonardoe Zanenon sono riusciti a esaltarsi al Meeting di, ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera). I due colossi del getto del peso si sono fermati lontano dalle migliori misure confezionate nel corso dell’inverno. Il toscano, argento agli ultimi Mondiali all’aperto con una sassata da 22.34, ha chiuso al terzo posto con i 21.68toccati in occasione della quarta prova (in precedenza 21.26, 20.65, 20.71; a seguire 20.70 e un nullo). Il 26enne sperava di avvicinarsi ai 22.37raggiunti un paio di settimane fa a Lievin, ma per il momento la seconda prestazione mondiale stagionale resta stabile. Seconda gara consecutiva sotto i 22per il ...