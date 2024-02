Atletica, Catalin Tecuceanu disarmante: record italiano dopo 31 anni, migliore al mondo! 800 da padrone totale

(Di venerdì 23 febbraio 2024)si è reso protagonista di una prestazione ai limiti del sensazionale sugli 800 metri del Meeting di Madrid, ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera). L’azzurro ha preso il comando della garail primo giro e non ha più mollato la testa, allungando progressivamente e non facendosi più riprendere dal gruppo. Uno show di autentica bellezza per il 24enne, senza l’ausilio di lepri e tutto frutto della sua classe agonistica, oggi definitivamente esplosa in campo internazionale. Il veneto ha trionfato con l’eccellente tempo di 1:45.00, ovvero la miglior prestazione mondiale stagionale (ha ritoccato di dieci centesimi quanto fatto dal belga Eliott Crestan lo scorso 10 febbraio a Lievin). Si tratta di un eccellente viatico in ...

