Atleta 12enne insultata con frasi razziste | la partita di volley prosegue e lei scoppia in lacrime

Volley, atleta di 12 anni insultata per il colore della pelle: la partita prosegue, lei scoppia a piangere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una bambina di 12 anni è statadurante ladi pallavolo della Urban, squadra per la quale la ragazzina gioca come. L'adolescente si è sentita rivolgere offeseper il colore della pelle. Laè andata avanti e alla fine del match, l'adolescente è esplosa in un pianto disperato, raccontando degli insulti arrivati dalla platea e uditi anche dalle compagne di squadra ai genitori.