Atim, rodaggio-moviola e personale al lumicino che ci costa 750mila euro. La Regione: «Nel 2024 piena operativ

(Di venerdì 23 febbraio 2024) ANCONA Durante il mandato di un governatore, ci sono alcuni elementi che finiranno per connotarlo. Per Ceriscioli, questo totem aveva assunto la forma degli ospedali provinciali unici, proposta che...

Atim, rodaggio-moviola e personale al lumicino che ci costa 750mila euro. La Regione: «Nel 2024 piena operatività». La stessa frase utilizzata per il 2023: ANCONA Durante il mandato di un governatore, ci sono alcuni elementi che finiranno per connotarlo. Per Ceriscioli, questo totem aveva assunto la forma ... msn