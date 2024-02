Atalanta | tour de force tra campionato ed Europa League | i motivi dell'anticipo contro lo Sporting

Atalanta, comincia il tour de force con le big: ecco come ci si arriva (bene, lo dice l'analisi delle statistiche)

Bergamo, 19 febbraio 2024 – L’allegra cooperativa del gol dell’ Atalanta è arrivata a 19 iscritti. In sei mesi la Dea ha mandato a segno quindici marcatori ... (sport.quotidiano)

La vittoria contro il Sassuolo ha permesso all’ Atalanta di consolidare il quarto posto in classifica, respingendo l’assalto delle immediate inseguitrici, ... (bergamonews)

DOMENICA SFIDA AL MILAN. Dopo due giorni di riposo, martedì L’Atalanta torna in campo in vista della trasferta sul campo del Milan che aprirà il ciclo di ... (ecodibergamo)

LEGA PRO - L'integrity Tour e Sportradar fanno tappa ad Arzignano: Continua il viaggio tra i club di Serie C NOW dell’Integrity Tour, progetto di contrasto a frodi sportive e match fixing organizzato da Lega Pro e Sportradar AG in collaborazione con l’Associazione ... napolimagazine

Piace al Napoli, ma Scalvini non programma l'addio all'Atalanta: "Ho appena rinnovato": Il giovane difensore dell'Atalanta, Giorgio Scalvini, è intervenuto a Tuttosport per parlare del suo recente rinnovo di contratto fino al 2028 ... tuttonapoli

Calcio: Milan-Atalanta arbitra Orsato, a Firenze c'è Guida: E' Daniele Orsato l'arbitro designato per la partita Milan-Atalanta, posticipo serale di domenica della 26/a giornata. Lo ha reso noto l'Aia. Per Fiorentina-Lazio, partita del 'Monday Night', è stato ... ansa