Atalanta | sorteggi Europa League LIVE | chi sarà l’avversaria della Dea agli ottavi

Europa League, oggi i sorteggi: tutti i rischi per Atalanta, Milan e Roma

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ecco qualeil prossimo avversario dell’di Finale d’dopo gli ultimiodierni Tempo diper quanto concerne glidi Finale d’, e per l’c’è la voglia e soprattutto la consapevolezza di vivere tale contesto non solo da comparsa, ma soprattutto da protagonista: considerando anche la presenza delle altre italiane Milan e Roma.: ECCO LA PROSSIMA AVVERSARIA We have our final 16 #UEL pic.twitter.com/a4MYBxxGjr— UEFA...