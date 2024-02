Atalanta | in dubbio la presenza di Lookman nella sfida con il Milan

Calcio: Atalanta; Lookman ancora in dubbio per il Milan

Bergamo, 3 febbraio 2024 – Un’altra gara in casa per l’Atalanta, la settima in meno di due mesi, e una ghiotta occasione per i nerazzurri, quarti in ... (sport.quotidiano)

Ademola Lookman resta in dubbio per il big match Milan - Atalanta , in programma domenica sera a San Siro e valevole per la 26ma giornata di serie A. Per la ... (sportface)

Bergamo, 22 febbraio 2024 – L’Atalanta non ha ancora sciolto il dubbio Ademola Lookman in vista del big match di domenica sera al Meazza contro il Milan. ... (sport.quotidiano)

Cagliari, personalizzato per Gaetano: in dubbio per il Napoli: Il centrocampista di proprietà del Napoli, ma in prestito al Cagliari, non si sta allenando con i compagni. Prosegue al CRAI Sport Center la preparazione del Cagliari alla gara di domenica: all’Unipol ... areanapoli

Calzona, l’ex preparatore dei portieri non ha dubbi: “Meret è il miglior portiere italiano!”: In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli ... tuttonapoli

Atalanta: contro il Milan dubbio Ademola Lookman fino all'ultimo: Brutte notizie per l'Atalanta e i fantallenatori in vista della prossima giornata di campionato: Ademola Lookman, infatti, rischia concretamente di saltare anche la partita con il Milan a causa della ... informazione