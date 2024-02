Atalanta, il calendario definitivo di marzo: trasferta a Napoli il sabato di Pasqua

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Al termine di una giornata in cui i colpi di scena non si può certo dire che siano mancati, l’ha il suo– o almeno così ci si augura per il mese di. Dopo l’ufficialità delle date degli ottavi di Europa League contro lo Sporting, infatti, la Lega Serie A ha diffuso il programma delle giornate dalla 28 alla 30, chiudendo il quadro mensile. Anzitutto, avendo chiesto e ottenuto lo spostamento del match di Europa League (andata degli ottavi di finale) contro lo Sporting da martedì 5 a mercoledì 6, lo spostamento della partita contro il Bologna non è richiesto e resterà domenica 3 alle 18. Stesso giorno della settimana e orario anche per le due partite di campionato successive, incontro la Juventus e in casa con la Fiorentina. Saranno intermezzate dalla gara di ...