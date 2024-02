Atalanta | ancora Sporting Lisbona tra ricordi recenti e antichi Quando si gioca

Sorteggi Europa League: la Roma pesca De Zerbi. Milan fortunato, ancora Sporting-Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sorteggio parzialmente benevolo per l’che negli ottavi di finali di Europa League affronterà nuovamente lo, già incontrato nel girone eliminatorio, con l’andata in Portogallo il 7 marzo e il ritorno il 14 a Bergamo. Soddisfazione Poteva andare peggio alla Dea, che poteva essere abbinata con avversari più forti, ma anche meglio, perché lo- primo nel campionato portoghese con 55 punti in 21 giornate e reduce dall'eliminazione nei playoff degli svizzeri dello Young Boys battuti 3-1 all'andata e poi bloccati sull'1-1 al ritorno - nel doppio confronto andato in scena il 5 ottobre all’Alvalade die il 30 novembre a Bergamo ha venduto cara la palla in questi match equilibrati. Vittoria bella e forse anche in attesa dell’all’andata in ...