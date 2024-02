Atac | Tram 8 tornerà in servizio da sabato 24 febbraio

Trasporti Roma: Atac, sabato 24 febbraio tornerà in servizio tram 8

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Torna inil8. La linea sarà svolta con vetture tranviarie a partire dall’inizio deldi domani, 24. Sono terminati, infatti, con esito positivo i collaudi svolti da ANSFISA, che ha autorizzato la riattivazione della linea dopo lo svolgimento di lavori sull’infrastruttura. Gli interventi indispensabili sulla reteproseguiranno, da lunedì 26, con il rinnovo della sede tranviaria in via dei Reti (San Lorenzo), con alcune variazioni disulle linee 2, 3 e 19, sino alla seconda metà di Aprile 2024. La linea 2 verrà esercita con bus. La linea 3 verrà riattivata nel tratto fra stazione Trastevere e Porta Maggiore, mentre verrà svolto con bus ilfra Porta Maggiore e Valle Giulia. Per la linea 19 il ...

