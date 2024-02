ATA III fascia | i candidati hanno il 2 | 31% di possibilità di lavorare Ecco in quali province è più facile Studio UIL

Concorso ATA terza fascia 2024: Bando in arrivo, novità graduatorie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In attesa dell'apertura della graduatorie di terzaATA, la UIL scuola ha pubblicato un dossier nel quale ripercorre le statistiche tra domande presentate e totale supplenze assegnate, nonché la percentuale per provincia di supplenze rispetto alle domande. L'articolo .

Graduatorie ATA 2024, quando si aggiornano: le date: tra Maggio e il 1° Giugno – aggiornamento delle graduatorie III fascia ATA. Dunque il bando ATA terza fascia uscirà entro il 1° Giugno 2024; dopo il 15 Giugno – aggiornamento delle graduatorie ATA 24 ... catania.liveuniversity

Assunzioni sostegno 2024: il decreto Milleproroghe quest’anno non ha autorizzato lo scorrimento delle GPS prima fascia: Decreto Milleproroghe 2024: il provvedimento è stato approvato alla Camera lunedì 19 febbraio. Il testo passa al Senato per ... orizzontescuola

Municipio Roma III: inaugurata nuova piazza verde di via Canberra: Sabato il Municipio Roma III insieme al comitato di quartiere, ha inaugurato la nuova piazza verde di via Canberra, un nuovo spazio verde di incontro e socializzazione lungo via della Bufalotta, nel c ... radiocolonna