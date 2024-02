ASUS Zenbook Duo | il primo al mondo con doppio schermo OLED da 14” in Italia

ASUS Zenbok Duo: il primo laptop con due schermi OLED da 14 pollici e IA è arrivato in Italia

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha presentato il nuovoDuo (UX8406), illaptop ultraportatile alcontouchscreenda 14 pollici Il dispositivo offre una risoluzione 3K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Dotato di tastiera e touchpad BluetoothErgoSense completamente rimovibili, questo laptop ridefinisce la versatilità in movimento.Duo (UX8406): il laptop Dual-Screenda 14? Con un design innovativo, ilDuo è il pioniere dei laptop dual-screen, presentando due schermi touchscreenda 14 pollici, con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La tastiera staccabile e il supporto integrato sono ...

Le grandi offerte non finoscono mai su Amazon! Oggi troviamo, ad un prezzo davvero scontato, in OFFERTA l’ Asus Zenbook Pro 15: un PC molto SOTTILE e dalle ... ()

La Sentinella Tesla è un vampiro succhia energia: il team lavora per ridurre del 40% il consumo: E occhio al Pixel Watch 2 roborock Q Revo torna a 699 euro: ecco perché è il robot per le pulizie più conveniente ARM ha svelato i nuovi core Neoverse V3 e N3 per le CPU datacenter Questi Zenbook ASUS ... auto.hwupgrade

Carlos Tavares lancia la bomba: "resteranno solo cinque grandi costruttori di auto": Secondo il CEO di Stellantis le dinamiche del mercato futuro porteranno ad un ulteriore consolidamento tra i costruttori ... auto.hwupgrade

Questi Zenbook ASUS in offerta sono imbattibili: potenti, risoluzioni elevatissime, 14" o 15" OLED, 699€ oppure 899€!: Se state cercando un PC portatile che sia potente e contemporaneamente dotato di uno schermo ad alta risoluzione, ben oltre il Full HD, non perdetevi uno di questi ASUS Zenbook! Sono ottimi e super sc ... hwupgrade