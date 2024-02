L'astronauta Villadei al Bambino Gesù: l'emozione di incontrare un uomo "venuto dallo spazio"

Astronauta Villadei al Bambino Gesù per incontrare i piccoli pazienti: Tante le domande e le curiosità con cui è stato accolto dai bambini presenti in Ludoteca: come faccio a diventare un astronauta Cosa ti ha fatto paura Come dormite Come fai la pipì nello spazio notizie.tiscali

L'astronauta Villadei incontra i piccoli pazienti dell'Ospedale Bambino Gesù: Grazie alla collaborazione con l'Aeronautica Militare, venerdì 23 febbraio, Villadei, astronauta rientrato il 9 febbraio scorso dalla missione Ax-3 Voluntas sulla Stazione spaziale internazionale, ha ... repubblica

Dallo spazio alla terra: Villadei incontra piccoli pazienti Bambino Gesù: Tante le domande e le curiosità con cui è stato accolto dai bambini presenti in Ludoteca: come faccio a diventare un astronauta Cosa ti ha fatto paura Come dormite Come fai la pipì nello spazio askanews