Assange | legale | è prigioniero politico

La moglie di Assange: 'Nel caso sull'estradizione si decide se vivrà o morrà'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 8.00 Julian"è perseguitato per il suo impegno nel rendere i governi responsabili degli abusi sui diritti umani. E' stato punito per aver esposto i crimini degli Stati Uniti. E su questa base è un detenuto". Così Jennifer Robinson,di, al Fatto Quotidiano. "Che un giornalista e editore pluripremiato venga detenuto in una prigione ad alta sicurezza in Gran Bretagna su richiesta Usa mette in discussione la nostra democrazia".L'estradizione sarebbe un pessimo segnale "a ogni dittatore".