Ascolti tv del 22 febbraio | svolta drammatica in Terra Amara e terremoto Argentero

Gli ascolti tv del 21 febbraio, i dati auditel di ieri: Grande Fratello e Chi l’ha visto?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Giovedì sera ha visto protagoniste in tv le fiction. In prima serata su Rai va in onda Doc – Nelle tue mani 3, mentre su Canale 5 un’altra puntata della serie turca,. La sfida tra le fiction avviene tra drammi e colpi di scena. Lucae gli altri protagonisti di Doc – Nelle tue mani 3 devono affrontare un violentoche li mette a dura prova. Mentre in ospedale arriva la figlia di Diana, la donna che riemerge dal passato di Andrea. Ininvece Cetin è devastato dal dolore e piange sulla tomba della sua amata, la sua vita sembra non avere più senso. E intanto, l’arrivo di Fikret aumenta la tensione. Per chi non ama le serie tv, ha potuto scegliere su Rai 3 Splendida Cornice, dove Geppi Cucciari ospita Margherita Buy – al cinema con la sua prima ...