Arriva in Italia il primo aggiornamento per i Samsung Galaxy S24 | le novità

Arriva Italia presenta il suo primo bilancio di sostenibilità

L’attesa è finita. Da oggi Bob Marley : One Love è disponibile in tutti i cinema italiani. Il film diretto da Reinaldo Marcus Green, rende omaggio alla vita e ... (ildifforme)

Un morto e almeno 90.000 case rimaste senza corrente elettrica in Francia per il passaggio della Tempesta Louis , con venti oltre i 100 km/h. Secondo gli ... (leggo)

A Pescara i campionati italiani di Hockey Indoor, prima volta per il Centro Italia: Per questo sono orgoglioso che Pescara sia stata scelta per un evento dalla forte valenza sportiva e sociale come i Campionati Italiani Indoor di Hockey Under 14 Maschile dove arriveranno atleti da ... ilpescara

Dove è previsto l’arrivo della neve in Italia e quanto durerà la nuova ondata di maltempo: L'arrivo della neve in Italia è previsto per questo weekend, insieme all'ingresso di una nuova perturbazione che porterà un'ondata di maltempo sulla penisola con freddo e piogge. Dalla Scozia è ... fanpage

Abusi alla figlia della compagna, patrigno condannato a 30 mesi: «Mia nipote – aveva spiegato in aula la donna residente in Romania – mi aveva chiesto di raggiungerla in Italia prima di Natale perché doveva raccontarmi di persona un fatto molto grave che le era ... vocedimantova