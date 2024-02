Arresto per blocco Alta Velocità | danneggiamento alle infrastrutture ferroviarie

Arrestato per blocco Alta velocità, contestato terrorismo - Ultima ora - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024)domiciliare per attentato alla sicurezza dell’: Il terrorismo contro leLa Digos di Firenze ha emesso un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un individuo accusato di aver attentato lo scorso 8 agosto alla sicurezza dell’sulla tratta Firenze-Bologna, a Firenzuola. L’accusa riguarda ildi un quadro elettrico, un piezometro e il relativo modem per la trasmissione dati, elementi cruciali per il monitoraggio dell’infrastruttura ferroviaria, causando così l’interruzione della linea per alcune ore L’individuo è anche contestato per l’ipotesi di rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Il giudice ha riconosciuto l’aggravante della ...